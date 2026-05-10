鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-10 11:34

玉山金控 (2884-TW) 董事長黃男州日前發下豪語，希望在未來 3、4 年，躋身數位支付 (信用卡、簽帳金融卡、電支) 兆元大行。玉山 Wallet 是全台首個整合信用卡與電支、甚至能「直接扣日幣」的錢包，靠的不是購買套裝軟體，而是堅持技術自主的過硬實力，內部駐紮著一支規模超過千人的「科技聯隊」，他們不僅是寫程式的工程師，更是業務單位的「土地公」，負責實現所有關於未來支付的異想天開，這支軍團總能將「苦差事」煉成銀行最難以被複製的競爭壁壘。

近幾年，玉山銀行在數位支付領域嶄露頭角，不僅信用卡、電支業績快速成長，App 推出多項獨創新功能更讓同業望塵莫及，外界甚至把玉山封為一間「有銀行牌照的科技新創公司」，對此，信用卡暨支付金融處處長張正志受訪時指出，「雖然不敢自居，但玉山的科技含量的確很高，我們有著銀行端謹慎的 DNA、又有科技新創公司的靈活度。」

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這句話的背後，是擁有一支超過 1300 人的「科技聯隊」，相當於在玉山 8000 多名員工中，每 7 人就有一位是專精於程式開發、AI 建模或數據分析的科技即戰力。

玉山銀行信用卡暨支付金融處處長張正志 (左 2)、資深副理王正德 (右 2) 受訪時分享玉山 Wallet 獨家秘密武器。(鉅亨網記者陳于晴攝)

AI 程式的「自主覺醒」 科技聯隊打造會學習的秘密武器

為什麼玉山的系統總能比別人快、功能比別人獨特？關鍵在於「技術自主」。信用卡暨支付金融處資深副理王正德透露，玉山不像多數銀行採取委外購買套裝軟體，「那是一份苦差事，我們自己做，才能有彈性。」因為程式碼是自己寫的，當業務單位向「土地公許願」一樣提出新需求時，科技聯隊能迅速修改架構。

早在 2018 年，玉山就捨棄了傳統的規則比對防詐 (Rule-base)，改採 AI 程式寫的模型。張正志解釋，Rule-base 如同初階守門人，必須依賴人工預先設定詐騙門檻 (如單筆金額、交易頻率)，一旦詐騙腳本超出規則框架，系統便顯得束手無策，因此，團隊把過時的 1.0 邏輯視為必須突破的技術瓶頸。

王正德補充，「AI 寫的模型會自己學習，越來越厲害。」這套系統不再只是被動等待踩線，而是能精準偵測異常的樣態，甚至連 Rule-base 難以判別的「幣別符號偽裝」或「特殊幣值詐騙」都能輕鬆識破。這種從死守規則到主動進化的質變，正是支撐玉山 Wallet 敢於承接跨境大流量、維持零閃退高穩定度的底氣。

科技聯隊支撐的更版彈性 「兩周改一次」UI/UX 超高頻迭代

「好產品不是做出來的，是『改』出來的。」玉山 Wallet 之所以能擁有優於同業的流暢感，源自於科技聯隊近乎偏執的更版速度。相比於許多銀行一年才進行一次大改版，玉山採取的是「每兩周一小改」的高頻策略。

因為系統每一行程式碼都出自自家科技聯隊之手，當數據分析發現顧客在某個環節流失，或是 UI 介面不夠直覺時，團隊能像精修手錶般迅速更換零件、調整顏色或放大字體。張正志自豪地說，「這種頻率堅持一、兩年，競爭門檻就拉開了。」正是這種快速更版的彈性，讓玉山能領先同業推出「卡片管理」與「日幣直接扣」等功能，確保顧客無論在國內乘車或在日本購物，都能享有最順滑、最一致的數位支付體驗。

張正志透露，卡片管理功能的誕生是為了回應顧客對資安的焦慮，用戶可以根據當下需求，隨手關閉「預借現金」或「海外刷卡」等特定管道，甚至在出國前只開啟一張主力卡，其餘全部封印。他表示，這種開發架構涉及極其複雜的後台同步，即便同業想要模仿，若系統架構不夠彈性也難以在短時間內「生出來」，這正是玉山科技聯隊送給用戶最安心的數位護照。

此外，當其他銀行與電支還在比拚即期台幣結匯時，玉山早已實現了全台唯一的「日幣直接付」。王正德觀察到哈日族常在匯率低點存入大量日幣，卻困於無法在電支上直接動用的痛點，於是科技聯隊成功串接玉山外幣帳戶，讓用戶在日本使用 PayPay 掃碼時，能選擇直接扣除帳戶裡的日幣餘額。這項功能在亞洲支付市場中也是絕無僅有，因此，玉山 Wallet 逐漸成為哈日族口袋裡的跨境支付神器。

玉山 e point 滲透食衣住行 定義點數即現金的「無感支付」新時代

玉山的秘密武器不僅是技術，更是對「一致性體驗」的承諾。玉山近年推出 e point 並進行深度整合，在各種場景中都能發揮 100% 折抵的威力，「點數如果只能在特定商店換咖啡，那不叫好用；能像現金一樣滲透進食衣住行，那才叫厲害。」張正志對玉山 e point 的定位展現了極大的戰略野心。

王正德舉例，玉山實現了全台首創的乘車碼點數折抵，「你用手機嗶進北捷，車資可以直接用點數扣，點數夠多甚至不用花到自己的錢。」更驚艷的是，即便人跨到了日本，同樣能啟動玉山 e point 進行最高 100% 的即時折抵，實現「點數出國也能通」的夢幻情境。

張正志更透露了科技聯隊正在研發的終極應用，未來點數將不只限於小額支付，甚至規畫能用來扣抵房貸利息或信貸費用。「未來的場景是，你早上出門刷乘車碼坐捷運、喝咖啡、中午吃餐盒、晚上去超市，甚至到國外旅遊、線上購買跨境商品，通通只要一個玉山 Wallet。」

展望未來，張正志表示，電支業務不僅要追求交易額成長，內部更已設定了三年內業績要倍增的目標。玉山 e point 正透過一場場數位革命，一點一滴地把複雜的金融法規與跨國規格，轉化為顧客指尖最簡單、最無感的支付動作，建構出一個「只要集中消費，生活就能更輕鬆」的正向循環生態圈。