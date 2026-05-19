〈東聯股東會〉董事長徐旭東請假副董席家宜主持 估Q2轉盈全年營運顯著回升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-19 12:36

遠東集團旗下化工廠東聯 (1710-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長徐旭東請假未出席，由副董事長席家宜主持，他表示，預期第二季將擺脫虧損轉盈，全年也會獲利，營運將較去年顯著好轉。

東聯股東會董事長徐旭東請假，由副董席家宜主持。(鉅亨網記者彭昱文攝)

席家宜表示，去年石化產業受中國產能過剩、國際貿易壁壘與關稅措施升高、原物料與匯率波動及碳費制度正式上路等因素影響，整體營運環境承壓。東聯去年營收 223 億元、稅後淨損 8.87 億元，每股淨損 1.01 元。

‌



席家指出，儘管中東戰事對全球能源供應及石化產業帶來變數，但公司已啟動因應機制並將其轉化為營運優勢，於市場動盪中掌握商機，第一季每股淨損 0.15 元，已較上季收斂 7 成，第二季業績升溫，預計可望轉虧為盈。

針對國際原油供應及價格波動，席家宜認為，目前原油庫存已偏低，荷莫茲海峽有開放的壓力，但就算開放仍須 275 天石油供應才能恢復正常，不過，只要美伊戰爭結束，油價自然就會回落。