〈焦點股〉龍頭廠晶技爆量觸漲停 頻率元件族群受激勵走揚
鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (21) 日早盤爆發逾萬張強大量能登上漲停價 162.5 元，帶動類股全數走強，雖然晶技漲停打開，但盤中晶技漲勢繼續，帶動泰藝 (8289-TW) 強勢走高並一度 60.9 元漲停價。
晶技 2026 年 4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，月增 16.28%，年增 1.42%，而晶技 4 月單月自結稅前盈餘爲 2.3 億元，爲 7 個之來新高，月增 17.99%，年增 26.6%，單月每股稅前盈餘 0.68 元。同時，晶技 2026 年 1-4 月營收 46.28%，年增 4.3%。自結 1-4 月稅前盈餘 7.82 億元，年增 2.7%。
頻率元件廠包括晶技、台嘉碩 (3221-TW) 及希華 (2484-TW) 都表示 2026 年第二季營收將較首季表現爲優。
晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。
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