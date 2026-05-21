〈焦點股〉龍頭廠晶技爆量觸漲停 頻率元件族群受激勵走揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 10:10

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (21) 日早盤爆發逾萬張強大量能登上漲停價 162.5 元，帶動類股全數走強，雖然晶技漲停打開，但盤中晶技漲勢繼續，帶動泰藝 (8289-TW) 強勢走高並一度 60.9 元漲停價。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

晶技 2026 年 4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，月增 16.28%，年增 1.42%，而晶技 4 月單月自結稅前盈餘爲 2.3 億元，爲 7 個之來新高，月增 17.99%，年增 26.6%，單月每股稅前盈餘 0.68 元。同時，晶技 2026 年 1-4 月營收 46.28%，年增 4.3%。自結 1-4 月稅前盈餘 7.82 億元，年增 2.7%。

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頻率元件廠包括晶技、台嘉碩 (3221-TW) 及希華 (2484-TW) 都表示 2026 年第二季營收將較首季表現爲優。