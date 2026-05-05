晶技首季EPS達1.32元 4月營收12.89億元月增16%改寫19個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件廠晶技 (3042-TW) 最新營收及獲利資訊出爐，在 2026 年第一季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，創史上最強的第一季營收後，4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，月增 16.28%，年增 1.42%。
晶技 2026 年 1-4 月營收 46.28%，年增 4.3%。
同時，晶技並已公布 2026 年首季財報數字，2026 年第一季營收 33.39 億元，毛利率 32.33%，季增 0.15 個百分點，年減 3.06 個百分點，稅後純益 4.5 億元，與上季相當，年減 4.53%，每股純益爲 1.32 元。
晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。
晶技 2026 年 4 月營收 12.88 億元，其中網通 (含低軌行星應用) 占 8%，電腦週邊 (含 AI 應用占比爲 14-15%。
同時，在國際貴金屬價格、原油價格的上漲走勢之下，頻率元件業者也承受成本走高的壓力，晶技並且已對客戶端發出產品調漲通知，預計價格調漲 5-10%，公司指出，目前調高供貨價格方案仍積極與客戶溝通之中。
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