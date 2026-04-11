鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-11 08:38

晶技 (3042-TW) 譜出史上最強的第一季營收並達 33.39 億元，第二季還有產品價格上調的明顯挹注業績表現，晶技股價本周大漲 28.54%，收在 118 元，並獲外資的大力相挺本周買超 3519 張。

晶技 3 月營收爲 11.08 億元，月增 9.28%，年增 2.66%，2026 年首季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，年增 5.46%；主要爲晶技在 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加，明顯推升了第一季營收的走高。並爲晶技史上最強的第一季營收。晶技 1-2 月自結稅前盈餘 3.57 億元，年增 3.6%，每股稅前盈餘 1.08 元。

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同時，在國際貴金屬價格、原油價格的上漲走勢之下，頻率元件業者也承受成本走高的壓力，晶技並且已對客戶端發出產品調漲通知，自 4 月 1 日起元件價格調漲 5-10%。

晶技 10 日股價收在漲停 118 元，單日成交並創 3.75 萬張歷史天量，股價一周上漲 28.54%，爲 15 個月來新高價，晶技 2025 年稅後純益 18.05 億元，每股純益 5.28 元，董事會通過配發 4.8 元現金股息，盈餘配發率達 90.91%。