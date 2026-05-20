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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至0.23元，預估目標價為31.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.23元，其中最高估值0.5元，最低估值0.05元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.5(0.5)1.532.233.46
最低值0.05(0.05)0.481.121.83
平均值0.25(0.24)0.921.682.65
中位數0.23(0.21)0.951.682.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.20億84.27億96.64億105.55億
最低值65.03億69.87億78.70億89.66億
平均值67.91億76.13億86.11億100.40億
中位數67.87億76.32億84.97億101.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.78-3.16-1.73-1.05-0.01
營業收入12.96億22.40億36.65億47.68億60.55億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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