鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-20 17:42

安盛生 (6734-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長陳彥宇指出，今年將加速導入新型業務並強化行銷動能，聚焦「AI 品牌電商平台」與「拓展 CDMO 業務」的雙軌模式，採取三大核心策略，以營收翻倍、轉虧為盈為目標。

陳彥宇指出，安盛生 2025 年受惠轉型效益顯現，去年營收 2688 萬元，年增 38.14%，創近 3 年新高。毛利率方面，在產品組合結構優化及備抵存貨跌價損失回沖下，去年毛利率大幅提升至 62.9%，年增 32.1 個百分點，獲利能力改善。

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陳彥宇進一步指出，安盛生從單一檢測產品及傳統經銷模式，轉型為聚焦「AI 品牌電商平台」與「拓展 CDMO 業務」的雙軌模式，公司將採取三大核心策略，打造為整合「AI 檢測 + 管理 + 營養」的全齡居家健康守護平台。

陳彥宇說明，首先是加速 AI 品牌電商平台，布局延青春 (Longevity) 市場，今年將陸續推出 GLP-1 相關保健品與個人化健康管理方案，首波推廣將聚焦高壓、高工時的科技產業族群。同時，也不排除透過併購擴大用戶基礎，驅動高毛利品牌電商營收持續成長。

第二，規劃旗下自主開發的「安必測 (PixoTest) 血脂檢測系統」進軍美國市場，並推動國際認證。安盛生指出，由於美國個人化健康管理市場規模為台灣的 15 倍以上， 已啟動美國 FDA 510(k) 申請相關規劃，預計今年進行臨床試驗，加速產品在美國上市。

第三，安盛生積極拓展 CDMO 業務，去年受惠國際社戶委託開發的數位檢測系統取證，帶動 CDMO 營收比重近 3 成，為因應訂單需求，今年將擴增產能，以每年新增 1 至 2 個開發案為目標，建立長期現金流。