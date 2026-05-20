政府提千億補助中小傳統產業 林伯豐：與產業尚無溝通 工商業界仍在觀望

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 18:48

總統賴清德今 (20) 日 520 在就職 2 周年上發表談話，也提及 1 千億元的產業升級計畫，希望加速中小微型企業與傳產轉型。三三企業交流會今日下午舉行本 (5) 月例會，台玻 (1802-TW) 董事長暨三三會理事長林伯豐受訪時則表示，賴總統的經濟政策，跟工商界僅有表達，很少有溝通，他強調企業界希望能多與總統府建立交流，才能凝聚於有利於台灣經濟發展的共識，對經濟發展才有實質幫助。

三三企業交流會理事長林伯豐。(鉅亨網資料照)

對賴清德今早發表的 520 演說，內容涉及兩岸關係的部分。林伯豐認為，兩岸溝通交流，應再開放一點，希望再進一步，這對企業經營及整體經濟環境都有幫助。他也呼籲，海基會及海協會雙方應正式恢復互訪與交流是很重要的。

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此外，針對政府將提出規模 1,000 億元的「中小微傳統產業加速振興計畫」，預計以 8 年為期推動，希望加速中小微企業與傳產轉型。林伯豐對此並未直接評論，僅表示，總統對工商企業界是僅有表達，溝通並不多，目前企業界希望能與總統府建立更多實質交流，才能凝聚有利於台灣經濟發展的共識，讓台灣經濟發揮實質幫助。