鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-20 17:36

體感娛樂系統商智崴 (5263-TW) 今 (20) 日宣布橋頭科學園區新廠正式啟用投入量產，作為高階體感設備之研發、製造與測試基地，將可提升平均客單價(ASP)15-20%，產量增加 4-5 倍。

智崴橋頭新廠啟用 產能增加4-5倍ASP同步提升。(圖：智崴提供)

智崴橋科廠一期及二期整體總樓地板面積預計將超過 1 萬坪，總投資金額約 20 億元，為因應國際重要客戶訂單，第一期廠房投資為 8.8 億元，已投資完畢，待產能滿載後，將啟動第二期投資。

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智崴橋科廠將作為高階體感設備之研發、製造與測試基地，並以結合工程技術與沉浸式娛樂體驗的「夢想實現工廠」為定位，為全球主題樂園及娛樂觀光業者打造從創意發想、內容製作到設備營運的完整體驗解決方案。