鉅亨網新聞中心 2026-05-20 14:49

拓璞數控 (07688-HK) 周三 (20 日) 正式在香港交易所主板掛牌，成為港股「商業航太第一股」。本次發行價 26.39 港元，開盤即衝上 37 港元，市值達 151 億港元。這家由上海交通大學校友創立的硬科技企業，歷經 19 年研發耕耘，終於迎來資本市場的重要收穫。

港股迎商業航太第一股！拓璞數控上市大漲37% 外部股東帳面暴賺58倍。(圖取自港交所)

以開盤市值計算，聯合創辦人兼董事長王宇晗身價一舉突破 49 億港元 。而一路陪伴公司成長的最大外部股東誼鼎投資，持股價值也達到 8.77 億元人民幣，帳面浮盈高達 58 倍 。

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教授下海打破壟斷 造出中國自己的「工業母機」

拓璞數控的創業故事，是一段典型的科學家治學與創業交織的傳奇。

董事長王宇晗出生於 1966 年，曾在馬鞍山鋼鐵公司從事近十年的技術工作，隨後在上海交通大學機械與動力工程學院擔任副教授，長期致力於五軸數控技術的研究。

2007 年，為了實現高端製造裝備的國產替代，王宇晗毅然決定「下海」創業，聯合校友李宇昊等人創立了拓璞數控，瞄準了當時國內製造業公認最難攻克的山頭——五軸聯動數控機床。

五軸數控機床被譽為「工業母機」，是加工飛機蒙皮、火箭燃料箱等複雜曲面零件的核心裝備 。但在 2007 年前後，中國的高檔數控系統九成依賴進口，外資巨頭更是對相關技術實施嚴格壟斷與出口限制 。

面對「在航展上連摸都不讓摸」的技術封鎖，王宇晗帶領團隊死磕研發。

2010 年，拓璞數控成功研製出中國首台用於火箭燃料箱加工的攪拌摩擦焊五軸機床，填補了國內技術空白，隨後在 2015 年與 2016 年相繼研發出首台立式和臥式鏡像銑裝備，使中國成為全球第三個掌握蒙皮鏡像銑技術的國家，徹底終結了長期受制於人的被動局面。

靠航太王牌站穩腳跟 再用親民機型殺入大眾市場

經過多年積澱，拓璞數控已建構起以航空航太智慧製造設備為核心的產品矩陣。2025 年，公司實現營收 5.78 億元人民幣，連續兩年保持獲利；在中國航空航太五軸機床市場中，拓璞數控以 10% 的市佔率高居第一 。

其高階客製化設備單台售價往往高達上千萬元，毛利率高達 41.9%，已廣泛應用於國產大飛機（C919、C909）和長征系列運載火箭的生產線上，主要客戶涵蓋中國航天科技集團、中國商飛等產業巨頭 。

在鞏固航太領域的技術壁壘後，拓璞數控正加速實施其核心商業邏輯：向規模更大的通用製造市場滲透 。公司推出售價約 123 萬元人民幣的「鯕鵬系列」緊湊型五軸機床，主要面向汽車、醫療設備和精密製造等場景。

2025 年該系列已成功銷售 32 台，營收達 3944 萬元人民幣，客戶名單中不乏比亞迪、特斯拉及聯影醫療等行業龍頭 。此外，拓璞數控還大膽創新，成為全球首家在大尺寸五軸機床上規模化應用碳纖維複合材料的廠商，大幅提升了加工速度與穩定性。

訂單接到手軟 也得面對拉長的數錢週期

雖然頂著「第一股」的光環成功上市，但拓璞數控前方的道路並非坦途 。隨著公司規模擴大，一些成長的煩惱也隨之而來。首先是客戶集中度過高，2025 年前五大客戶的收入佔比高達 80.1%。

其次，為了維持技術領先，公司必須持續砸錢做研發 。2025 年拓璞的研發費用高達 1.068 億元人民幣，佔營收的 18.5%，這在很大程度上侵蝕了利潤，導致同期淨利潤僅為 163 萬元人民幣 。

另一個棘手的問題是「收錢變慢了」。由於航空航太客戶多為大型國企，付款週期較長，導致公司的應收帳款從 2023 年的 6001 萬元人民幣激增至 2025 年的 2.1 億元人民幣。

同時，儘管公司已成功自研了 rocOS 數控系統，但在高性能絲槓導軌、精密軸承等核心零組件上，目前仍一定程度依賴進口。

對此，拓璞數控在本次 IPO 募資計畫中，預計將 61.8% 的資金投向研發，並計畫拿出 12.1% 的資金收購上游伺服驅動與馬達製造商，力求實現供應鏈的全面自主可控。

下游爆發式成長 國產替代迎來黃金時代

儘管挑戰不小，但拓璞數控正好趕上了中國航空航太產業歷史性的設備擴產週期。隨著大飛機量產與商業航太的密集群發，航空航太製造正從傳統的小批量科研轉向大規模工業化生產，對五軸機床的需求迎來爆發式增長。

數據顯示，2025 年中國五軸數控機床市場規模已達 129 億元人民幣，國內廠商的市佔率已從 2020 年的 18% 大幅飆升至 2025 年的 59.5%，預計到 2030 年將突破 78%。

目前，國內商業航太核心產業規模已突破 1 兆元人民幣，藍箭航太、中科宇航、星河動力、星際榮耀等民營火箭企業紛紛走向資本市場，而它們擴產的第一步就是採購生產設備。

拓璞數控目前已簽下星際榮耀大直徑貯箱、五米級運載火箭貯箱生產線等重大專案訂單。