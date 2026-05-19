鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - UnitPAA-US的目標價調升至24元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)提出目標價估值：中位數由23元上修至24元，調升幅度4.35%。其中最高估值26元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Plains All American Pipeline LP - Unit評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀4位。
Plains All American Pipeline LP - Unit今(20日)收盤價為23.15元。近5日股價上漲4.35%，標普指數下跌0.13%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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