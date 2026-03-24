鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.61元，其中最高估值1.91元，最低估值0.87元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.91(1.91)
|2.13
|2.34
|1.94
|最低值
|0.87(0.87)
|0.88
|0.96
|1.79
|平均值
|1.52(1.51)
|1.63
|1.74
|1.87
|中位數
|1.61(1.53)
|1.69
|1.81
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|602.40億
|614.61億
|614.61億
|最低值
|434.42億
|440.01億
|450.79億
|平均值
|488.68億
|489.60億
|506.82億
|中位數
|482.20億
|479.48億
|490.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|1.66
|營業收入
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
|442.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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