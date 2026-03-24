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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.61元，其中最高估值1.91元，最低估值0.87元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.91(1.91)2.132.341.94
最低值0.87(0.87)0.880.961.79
平均值1.52(1.51)1.631.741.87
中位數1.61(1.53)1.691.811.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值602.40億614.61億614.61億
最低值434.42億440.01億450.79億
平均值488.68億489.60億506.82億
中位數482.20億479.48億490.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.551.191.400.731.66
營業收入427.17億571.63億486.99億502.96億442.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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