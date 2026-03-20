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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.65元，其中最高估值0.96元，最低估值0.58元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.96(0.96)0.921.03
最低值0.58(0.58)0.620.73
平均值0.72(0.73)0.750.86
中位數0.65(0.73)0.740.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值28.02億29.06億30.32億
最低值26.98億27.75億29.18億
平均值27.77億28.38億29.82億
中位數27.83億28.44億29.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.450.630.850.740.96
營業收入18.48億21.79億25.06億26.95億27.60億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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