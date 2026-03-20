鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.65元，其中最高估值0.96元，最低估值0.58元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.96(0.96)
|0.92
|1.03
|最低值
|0.58(0.58)
|0.62
|0.73
|平均值
|0.72(0.73)
|0.75
|0.86
|中位數
|0.65(0.73)
|0.74
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.02億
|29.06億
|30.32億
|最低值
|26.98億
|27.75億
|29.18億
|平均值
|27.77億
|28.38億
|29.82億
|中位數
|27.83億
|28.44億
|29.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.45
|0.63
|0.85
|0.74
|0.96
|營業收入
|18.48億
|21.79億
|25.06億
|26.95億
|27.60億
詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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