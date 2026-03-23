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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為75.97元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.92元下修至4.84元，其中最高估值5.22元，最低估值4.63元，預估目標價為75.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.22(5.22)6.47.086.7
最低值4.63(4.63)5.084.816.42
平均值4.88(4.9)5.636.086.58
中位數4.84(4.92)5.596.076.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值185.10億209.99億211.11億217.21億
最低值176.45億185.96億194.44億202.45億
平均值181.45億192.53億205.68億212.15億
中位數182.55億192.11億205.94億214.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.13-0.492.403.653.14
營業收入19.06億55.76億112.09億145.76億149.75億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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