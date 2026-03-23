鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為75.97元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.92元下修至4.84元，其中最高估值5.22元，最低估值4.63元，預估目標價為75.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.22(5.22)
|6.4
|7.08
|6.7
|最低值
|4.63(4.63)
|5.08
|4.81
|6.42
|平均值
|4.88(4.9)
|5.63
|6.08
|6.58
|中位數
|4.84(4.92)
|5.59
|6.07
|6.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|185.10億
|209.99億
|211.11億
|217.21億
|最低值
|176.45億
|185.96億
|194.44億
|202.45億
|平均值
|181.45億
|192.53億
|205.68億
|212.15億
|中位數
|182.55億
|192.11億
|205.94億
|214.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.13
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|營業收入
|19.06億
|55.76億
|112.09億
|145.76億
|149.75億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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