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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.83元，其中最高估值1.44元，最低估值0.68元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.44(1.49)
|2.47
|5
|7.14
|最低值
|0.68(0.68)
|1.06
|1.55
|3
|平均值
|0.91(0.92)
|1.65
|3
|5.67
|中位數
|0.83(0.85)
|1.59
|2.98
|6.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.46億
|49.14億
|67.56億
|91.05億
|最低值
|29.14億
|34.47億
|40.30億
|63.59億
|平均值
|30.78億
|40.63億
|54.00億
|75.65億
|中位數
|30.58億
|40.62億
|55.37億
|73.98億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|-0.29
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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