〈消費趨勢〉新光三越拓北市西區消費大聚落 南西一館改裝揭幕

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-18 16:58

百貨龍頭新光三越今 (18) 日宣布，位於中山商圈的台北南西店一館改裝揭幕，集結 33 個品牌全新登場，完成品牌陣容深化、空間重新定位，新光三越表示，此次不僅是場域煥新，也是全新的「生活方式提案」。

新光三越積極拓展北市西區消費聚落。(鉅亨網資料照)

新光三越近來在北市西區動作頻頻，以黑馬之姿取得台北車站商場 ROT 案評選最優申請人資格，合約期 15 年，後續還有 8 年的優先續約資格，未來若開始營運，再串聯起既有的北車正對面站前店，以及距離北車僅不到 2 公里的南西店，將形成龐大的北市西區消費廊帶，與座落於東邊的信義新天地形成兩大消費聚落。

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新光三越指出，台北南西店一館改裝後 2F 引進全台首發鞋履精品 HASSIA、3F 匯聚設計師服飾及配件、輕珠寶，構成具有選品感的創意消費場域、4F 則以品味女裝為核心，打造貼近都會女性消費需求的購物環境；6F 則由無印良品帶來全新旗艦規格店裝，品類擴增並導入自助結帳系統。