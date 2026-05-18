〈消費趨勢〉新光三越拓北市西區消費大聚落 南西一館改裝揭幕
鉅亨網記者王莞甯 台北
百貨龍頭新光三越今 (18) 日宣布，位於中山商圈的台北南西店一館改裝揭幕，集結 33 個品牌全新登場，完成品牌陣容深化、空間重新定位，新光三越表示，此次不僅是場域煥新，也是全新的「生活方式提案」。
新光三越近來在北市西區動作頻頻，以黑馬之姿取得台北車站商場 ROT 案評選最優申請人資格，合約期 15 年，後續還有 8 年的優先續約資格，未來若開始營運，再串聯起既有的北車正對面站前店，以及距離北車僅不到 2 公里的南西店，將形成龐大的北市西區消費廊帶，與座落於東邊的信義新天地形成兩大消費聚落。
新光三越指出，台北南西店一館改裝後 2F 引進全台首發鞋履精品 HASSIA、3F 匯聚設計師服飾及配件、輕珠寶，構成具有選品感的創意消費場域、4F 則以品味女裝為核心，打造貼近都會女性消費需求的購物環境；6F 則由無印良品帶來全新旗艦規格店裝，品類擴增並導入自助結帳系統。
新光三越說明，南西一館此次改裝呈現不僅是場域面貌煥新，更是一種生活方式的提案，例如，設計師品牌聚落讓消費者可在同一樓層同時掌握多個新銳品牌的最新趨勢，品味女裝區則提供從職場到休閒的完整穿搭方案。
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