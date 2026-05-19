鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-19 10:43

俄羅斯總統普丁在訪問中國前夕發表影片講話，表示俄羅斯希望俄中兩國人民關係更加緊密，彼此更加理解。

普丁強調：「我相信，我們將共同繼續盡一切努力深化俄中夥伴關係和睦鄰友好，推動兩國蓬勃發展，造福兩國人民，維護全球安全與穩定。」

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普丁將於 5 月 19 日至 20 日對中國進行國是訪問，這將是他第 25 次造訪中國。普丁訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

據《俄新社》18 日（周一）報導，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會第一副主席、前駐華大使傑尼索夫表示，普丁訪華的準備工作非常周密，兩國元首會晤的議題十分廣泛，涵蓋了雙邊和國際關係。他說，俄中元首從沒有過「為了會晤而會晤」的情況。

俄羅斯總統助理烏沙科夫 18 日也詳細介紹了普丁訪華的安排。據《塔斯社》報導，烏沙科夫稱，普丁將於 5 月 19 日晚抵達北京。陪同普丁訪華的代表團成員包括 5 位副總理、8 位部長，以及俄有關地方領導人和主要企業的代表。

烏沙科夫說，除了此次訪華，俄中兩國元首今年可能還將在其他多邊會議場合會面。