鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-18 19:30

上海商銀 (5876-TW) 今 (18) 日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，今年第一季合併稅後純益 65.2 億元，年增約 1 成，每股稅後純益達 1.05 元。在營運發展方面，上海商銀持續強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，第一季個體的保險佣金收入較上年同期成長 24.5%，非利息收益佔淨收益之比重也顯著提升。

上海商銀受華南永昌證券邀請舉辦2026年第一季線上法人說明會，總經理郭進一（中）、執行副總張文珍（左）、副總兼發言人呂紹宇（右）。(圖/上海商銀提供)

郭進一表示，今年的全球經濟展望仍受地緣政治衝突、美國貿易政策以及主要央行貨幣政策等不確定因素影響金融市場的穩定。面對瞬息萬變的外部挑戰，上海商銀將密切關注經營環境之變動，靈活採取妥適的營運對策，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

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在財務表現方面，上海商銀今年第一季合併稅後純益 65.2 億元，較去年同期成長 10.74%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，手續費淨收益較去年同期成長 13.04%，稅後純益歸屬母公司業主 51.1 億元，較去年同期成長 9.52%，每股稅後純益 1.05 元，優於去年同期的 0.96 元。此外，本行個體普通股權益比率 CET1 為 13.18%、資本適足率 16.25%，顯示上海商銀第一季的獲利表現亮眼、資本適足率充足。

在永續發展方面，上海商銀今年榮獲 S&P Global 全球永續年鑑評鑑為全球銀行業前 5% 之績優公司，成績較上年 (前 10%) 提升。S&P Global 是根據環境、社會及治理與經濟面三大面向進行綜合評估，本行連續多年入選，顯示在推動企業永續發展方面長期耕耘獲得國際的高度肯定與認同。

上海商銀表示，將堅守「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」的創行宗旨，充分發揮金融影響力，並持續落實永續發展理念，致力成為永續經營的標竿企業，為全球永續發展注入更多正能量。