鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-22 17:21

網通廠合勤控 (3704-TW) 將於 5 月 5 日至 7 日參與 CYBERSEC 2026 台灣資安大會，攜手旗下黑貓資訊、兆勤科技及勤晁科技，展現涵蓋資安檢測、AI 驅動防禦與關鍵場域防衛的整合資安布局。

合勤控表示，此次以「深度洞察，極速防護：打造企業資安韌性」為主軸，合勤集團強調，資安策略正由傳統防堵，走向結合主動偵測與即時應變，並強化持續營運與快速復原的能力，協助企業在不斷演進的威脅中，確保營運穩定。

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合勤集團資安長游政卿表示，資安不應只停留在合規要求或單一防護工具的導入，而是要回到企業是否具備持續營運的能力。真正的挑戰，不只是防堵攻擊，而是面對威脅持續演變時，企業能否更快偵測、有效應變，並在最短時間內恢復運作。這次參與資安大會，合勤控希望分享的是一套從預防、偵測、應變到復原的實務能力，協助企業建立更完整的資安韌性。

黑貓資訊依託通過 TAF ISO/IEC 17025 認證的資安測試實驗室，可出具 ILAC MRA 國際互認報告，提供具公信力的弱點掃描與滲透測試服務，協助企業確認產品安全與法規符合性。

除檢測驗證外，黑貓資訊亦結合 MDR 託管式偵測與應變服務，協助企業在產品開發、部署上線與營運維護各階段持續掌握風險，強化整體防護能力與供應鏈信任基礎。

兆勤科技打造從部署、管理到分析的網通管理及資安防護架構，以雲端原生與 AI 分析能力，協助企業提升可視性、威脅偵測效率與多據點管理彈性。解決方案以防火牆為中心，整合全球威脅情資，提供多層次的威脅應對機制。

兆勤科技提到，結合 Nebula 雲端管理平台，提供零接觸佈建與集中管理，適用於各種規模的企業環境及網路託管服務。SecuReporter 分析工具， 以 AI 驅動的異常偵測、智慧摘要及 SecuPilot 多語言助理為核心，將海量日誌資料轉化為可執行的資安情報，協助企業快速識別威脅、提升應變效率。