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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.75元上修至10.06元，其中最高估值12.66元，最低估值8.5元，預估目標價為585元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.66(12.66)
|27.68
|32.44
|最低值
|8.5(8.15)
|9.94
|20.95
|平均值
|10.19(9.9)
|16.8
|24.19
|中位數
|10.06(9.75)
|16.05
|22.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25,618,000
|38,390,000
|39,865,090
|最低值
|22,364,000
|25,228,000
|32,807,000
|平均值
|23,488,480
|29,361,770
|35,824,330
|中位數
|23,475,000
|28,517,470
|35,954,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,477,894
|2,286,178
|746,004
|6,038,731
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,812,135
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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