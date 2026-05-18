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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.83元下修至16.28元，其中最高估值25.07元，最低估值8.98元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|25.07(25.07)
|27.69
|最低值
|8.98(11.2)
|19.04
|平均值
|17.02(17.56)
|23.62
|中位數
|16.28(16.83)
|23.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|36,843,000
|40,051,000
|最低值
|29,391,000
|31,072,000
|平均值
|34,260,000
|37,651,000
|中位數
|35,849,000
|39,740,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|4,720,053
|5,065,510
|4,105,626
|3,020,757
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,509,474
|18,584,227
|16,957,971
|14,632,772
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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