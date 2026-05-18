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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一超(2912-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.69元下修至11.62元，其中最高估值12.01元，最低估值11.03元，預估目標價為267.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.01(12.01)
|13.27
|14.88
|最低值
|11.03(11.23)
|11.4
|12.51
|平均值
|11.58(11.66)
|12.39
|13.56
|中位數
|11.62(11.69)
|12.57
|13.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|372,050,000
|397,832,450
|424,640,040
|最低值
|365,400,000
|379,761,000
|392,581,000
|平均值
|369,375,240
|389,902,070
|409,232,120
|中位數
|370,527,390
|391,388,360
|411,336,100
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,210,454
|11,538,923
|10,613,914
|9,281,650
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|350,734,591
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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