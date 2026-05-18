營收速報 - 楠梓電(2316)4月營收4.30億元年增率高達74.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為14.52億元，累計年增率29.67%。
最新價為124.5元，近5日股價上漲15.11%，相關零組件業下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4713 張
- 外資買賣超：+4734 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|4.30億
|74%
|6%
|26/3
|4.04億
|16%
|69%
|26/2
|2.39億
|-4%
|-37%
|26/1
|3.79億
|37%
|-1%
|25/12
|3.83億
|24%
|-0%
|25/11
|3.83億
|41%
|6%
楠梓電(2316-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類印刷電路板之製造,加工,組裝,銷售及服務.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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