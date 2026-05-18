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營收速報 - 楠梓電(2316)4月營收4.30億元年增率高達74.29％

鉅亨網新聞中心

楠梓電(2316-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣4.30億元，年增率74.29%，月增率6.39%。

今年1-4月累計營收為14.52億元，累計年增率29.67%。

最新價為124.5元，近5日股價上漲15.11%，相關零組件業下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4713 張
  • 外資買賣超：+4734 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 4.30億 74% 6%
26/3 4.04億 16% 69%
26/2 2.39億 -4% -37%
26/1 3.79億 37% -1%
25/12 3.83億 24% -0%
25/11 3.83億 41% 6%

楠梓電(2316-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類印刷電路板之製造,加工,組裝,銷售及服務.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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