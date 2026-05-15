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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為14.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0元上修至0元，其中最高估值0.58元，最低估值-2.15元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.58(0.58)3.614.094.81
最低值-2.15(-2.15)1.082.393.16
平均值-0.16(-0.16)2.243.13.92
中位數02.2933.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值635.88億669.47億707.26億741.51億
最低值608.73億624.56億667.53億696.44億
平均值623.47億648.73億683.26億720.38億
中位數623.97億648.60億682.32億723.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.191.211.240.17
營業收入298.82億489.71億527.88億542.11億546.33億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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