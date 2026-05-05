鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-05 16:59

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今（5）日宣布，旗下致力推動科技與藝術融合的 VIVE Arts，與國際沉浸式敘事製作公司 Atlas V 共同製作之沉浸式 XR 體驗作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展（Playing with Fire: An Immersive Odyssey with Yuja Wang）》，正式入選 2026 年坎城影展沉浸式競賽單元（Festival de Cannes Immersive Competition），並將於 2026 年 5 月 12 日至 22 日於坎城展出。

宏達電沉浸式作品《與火共舞》入選坎城影展競賽單元。(圖：宏達電提供)

該作品融合現場鋼琴演奏、視覺藝術、混合實境（MR）、虛擬實境（VR）、空間音效與敘事內容，讓觀眾以前所未有的方式近距離感受世界頂級鋼琴家王羽佳（Yuja Wang）的音樂魅力與創作能量。作品此前已於巴黎愛樂廳附設音樂博物館（Musée de la musique – Philharmonie de Paris）展出並獲高度評價，並將於 2026 年展開國際巡展，陸續前往上海交響樂團及倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre），持續拓展沉浸式藝術於全球文化場域的影響力。

‌



XR 與 LBE 技術重塑沉浸式音樂展演體驗

《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》由榮獲 2024 年坎城影展「最佳沉浸作品獎」的導演皮耶 - 阿蘭．傑羅（Pierre-Alain Giraud）編導，作品運用 360 度體積影像拍攝、空間音效、超現實動畫視覺設計，透過 VIVE Focus Vision 頭戴裝置，打造真實與虛擬交錯的多人沉浸式體驗。

在大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment；LBE）架構下，觀眾可在展演空間中自由移動，從排練到演出過程，近距離觀察演奏者的動作與情感詮釋，並透過 XR 技術進入其創作脈絡。

王羽佳表示：「音樂本身是一種能量，而沉浸式科技讓不同感官得以被同時喚醒，帶來全新的創作與體驗方式。藝術與科技的融合不僅拓展了表演形式，也讓觀眾能以更貼近內在的方式感受音樂。」

作品以「火」為核心意象，選曲橫跨巴哈、蕭邦、德布西、普羅高菲夫與史特拉汶斯基等經典曲目，透過音樂、影像與空間敘事交織，呈現人類創造力與情感表達的多重面向。

展演空間中央設置 Steinway & Sons Spirio 自動演奏平台鋼琴，能精準重現演奏時的琴鍵觸擊，並與虛擬影像同步，成為真實音樂會與藝術家內在感知之間的重要橋梁。觀眾在體驗過程中不再只是被動聆聽，而是透過多感官互動與空間探索，參與一場融合音樂、視覺與情感的沉浸式藝術旅程。

VIVE Arts 持續推動科技與藝術融合

VIVE Arts 總監葉心宇表示：「VIVE Arts 致力於支持藝術家與文化機構運用沉浸式科技，開創全新的藝術體驗形式。《與火共舞》不僅展現技術創新，更讓觀眾得以以更貼近、更直觀的方式進入音樂家的創作歷程。透過表演、空間運算、沉浸式聲音與視覺敘事的融合，這件作品拓展了觀眾體驗表演藝術的可能性。」