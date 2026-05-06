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宏達電旗下 VIVE Arts 則攜手巴黎畢卡索國家博物館與法國沉浸式內容製作公司 Lucid Realities，推出全新 XR 沉浸式體驗《格爾尼卡的蛻變》，此作品於巴黎展出至 2026 年 9 月 6 日。此作品以巴黎畢卡索國家博物館延伸館藏觀展體驗為出發點，透過沉浸式技術重新詮釋畢卡索於 1937 年創作的重要代表作《格爾尼卡》，讓觀眾在全球最大的畢卡索公共典藏脈絡中，以更具臨場感的方式理解這件 20 世紀藝術史經典。