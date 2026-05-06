鉅亨網記者吳承諦 台北
VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營業為 1.51 億元，月減 54.64%，年減 3.46%；累計今年前 4 月合併營收 8.04 億元，年減 7.06%；宏達電同步公告今年配發現金股利 0.5 元，股東會預計 6 月 18 日舉行。
宏碁旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 正式攜手日本電信夥伴 KDDI 進軍日本市場，並於 KDDI、沖繩セルラー直營門市、au Online Shop 及指定通路展開銷售與展示體驗，擴大日本 AI 穿戴市場布局。
VIVE Eagle 產品與包裝同步榮獲 Red Dot Award: Product Design 2026，展現輕量化、日常配戴舒適性與整體設計實力。產品亦通過 ISO 國際雙驗證，並採用與政府及金融機構相同標準加密技術設計，強化資料與隱私保護。
宏達電旗下 VIVE Arts 則攜手巴黎畢卡索國家博物館與法國沉浸式內容製作公司 Lucid Realities，推出全新 XR 沉浸式體驗《格爾尼卡的蛻變》，此作品於巴黎展出至 2026 年 9 月 6 日。此作品以巴黎畢卡索國家博物館延伸館藏觀展體驗為出發點，透過沉浸式技術重新詮釋畢卡索於 1937 年創作的重要代表作《格爾尼卡》，讓觀眾在全球最大的畢卡索公共典藏脈絡中，以更具臨場感的方式理解這件 20 世紀藝術史經典。
宏達電旗下旗下 3D 內容平台 VIVERSE 持續深化沉浸式娛樂布局，並在文化部黑潮計畫支持下，推出「多人沉浸式走動系統」，推動大型 LBE（實景娛樂）體驗發展。憑藉 XR 軟硬體整合、內容平台與場域營運經驗，已建立具規模化與跨市場拓展潛力的沉浸式娛樂解決方案，並於全球累積多項代表性案例。
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