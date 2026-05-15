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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至6.73元，預估目標價為192.11元

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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.85元下修至6.73元，其中最高估值11.03元，最低估值4.37元，預估目標價為192.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值11.03(11.03)12.7116.9410.65
最低值4.37(4.37)5.441.5910.65
平均值6.83(6.84)9.3611.3910.65
中位數6.73(6.85)9.411.8110.65

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,759.47億2,054.08億2,460.33億2,452.26億
最低值1,387.59億1,644.58億1,661.97億2,262.49億
平均值1,677.24億1,882.27億2,105.38億2,357.37億
中位數1,681.22億1,881.48億2,105.22億2,357.37億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.584.044.417.646.42
營業收入1,329.20億1,267.39億1,313.25億1,380.30億1,441.19億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBABA

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