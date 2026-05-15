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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值45元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Summit Therapeutics Inc今(15日)收盤價為18.14元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.24%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SMMT市場預估目標價

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Summit Therapeutics Inc18.14-3.46%

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