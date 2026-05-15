鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-15 22:00

為了盡快結束戰爭，美國和伊朗似乎已達成共識，將最為複雜的「高度濃縮鈾庫存」談判暫時擱置。

美伊似已同意 將濃縮鈾議題推遲到談判後期(圖:shutterstock)

伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 周五 (15 日) 在印度的記者會上表示，伊朗已與美國方面達成一致，將此議題推遲到談判後期階段，並稱其「非常複雜」。美國總統川普在空軍一號上表示，他願意在「適當的時候」派遣美軍移除伊朗的鈾，暗示近期不太可能採取行動。

‌



荷姆茲海峽的通行權仍是雙方角力的核心。伊朗堅持在任何和平協議中必須保留對該海峽航運的監督權，而美國則持續對伊朗港口實施封鎖，目前已阻止 72 艘商船通過。雖然伊朗在與北京討論後，表示允許中國船隻通行，但此航道的長期受阻已對全球經濟造成劇烈衝擊。

自戰爭爆發以來，布蘭特原油價格已飆升 50%，突破每桶 108 美元，高昂的能源成本正引發全球通膨憂慮，導致股市與債市下跌。

在國際外交方面，川普與中國國家主席習近平達成共識，認為伊朗不應擁有核武且海峽應重新開放。川普聲稱美國本身並不依賴這一航道，而是為了援助以色列、沙烏地阿拉伯及中國等盟友。