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鉅亨速報 - Factset 最新調查：應用材料(AMAT-US)EPS預估上修至12.01元，預估目標價為510.00元

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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對應用材料(AMAT-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.12元上修至12.01元，其中最高估值12.57元，最低估值10.4元，預估目標價為510.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.57(11.77)19.1626.0220.45
最低值10.4(10.22)12.4815.9917.79
平均值11.72(11.12)15.5219.4919.12
中位數12.01(11.12)15.719.7119.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值337.42億483.50億628.24億521.28億
最低值310.52億355.53億407.42億440.67億
平均值325.57億404.73億486.30億480.97億
中位數331.73億406.88億482.85億480.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.407.448.118.618.66
營業收入230.59億256.85億264.54億271.76億283.68億

詳細資訊請看美股內頁：
應用材料(AMAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMAT

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