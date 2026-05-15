鉅亨速報 - Factset 最新調查：應用材料(AMAT-US)EPS預估上修至12.01元，預估目標價為510.00元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對應用材料(AMAT-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.12元上修至12.01元，其中最高估值12.57元，最低估值10.4元，預估目標價為510.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.57(11.77)
|19.16
|26.02
|20.45
|最低值
|10.4(10.22)
|12.48
|15.99
|17.79
|平均值
|11.72(11.12)
|15.52
|19.49
|19.12
|中位數
|12.01(11.12)
|15.7
|19.71
|19.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|337.42億
|483.50億
|628.24億
|521.28億
|最低值
|310.52億
|355.53億
|407.42億
|440.67億
|平均值
|325.57億
|404.73億
|486.30億
|480.97億
|中位數
|331.73億
|406.88億
|482.85億
|480.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.40
|7.44
|8.11
|8.61
|8.66
|營業收入
|230.59億
|256.85億
|264.54億
|271.76億
|283.68億
詳細資訊請看美股內頁：
應用材料(AMAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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