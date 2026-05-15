鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至242.5元，幅度約4.3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由232.5元上修至242.5元，調升幅度4.3%。其中最高估值290元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀2位。
BWX科技今(15日)收盤價為206.73元。近5日股價上漲4.3%，標普指數上漲2.24%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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