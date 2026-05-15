鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-15 19:01

台股本周闖關 4 萬 2 失利，今 (15) 日終場收 41172.36 點，下跌 579.39 點，跌破 5 日、10 日均線，成交量 1.3 兆元。三大法人合計賣超 366.61 億元，其中外資轉為賣超 103.67 億元；累計外資本周賣超 907.32 億元，其中台積電遭賣超共 4.17 萬張，主動統一升級 50(00403A) 遭賣超共 160.34 萬張。

觀察三大法人今天動向，外資、投信、自營商同站賣方；其中外資由買轉賣，賣超 103.67 億元；投信中止連 17 買，轉為賣超 13.49 億元；自營商賣超 249.44 億元，呈連四賣。

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外資今天主要買超群創 9.1 萬張，並買超三檔金融股，包括富邦金 6.1 萬張、台新新光金 4.8 萬張，並敲進國泰金 2.9 萬張；兩檔記憶體股，包括力積電 5.6 萬張、華邦電 1.6 萬張，也買超鴻海 5.9 萬張、009820 元大納斯達克精選 3.7 萬張、大成鋼 2.3 萬張、力成 1.6 萬張。

外資今天主要大舉賣出超檔主動型 ETF 與高股息商品，包括 00403A 主動統一升級 50 40.4 萬張、00981A 主動統一台股增長 6.8 萬張、00878 國泰永續高股息 3.2 萬張，也賣超 00991A 主動復華未來 50 2.9 萬張、00992A 主動群益科技創新 2.5 萬張、0050 元大台灣 50 2.4 萬張，調節仁寶 6.4 萬張、廣達 2.7 萬張、南亞科 2.4 萬張、彰銀 2.3 萬張。台積電也遭賣超 3372 張。

投信大舉買入聯電 3.9 萬張，也買超華邦電 2.6 萬張、國巨 4406 張，並敲進台積電 3385 張、00878 國泰永續高股息 2500 張、台表科 2269 張。另外也買入愛普 2136 張、和碩 1606 張、00713 元大台灣高息低波 1580 張，並買超文曄 1412 張。