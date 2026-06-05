禾伸堂5月營收年增21% 創近5年同期高

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至於 Vera Rubin 方面，禾伸堂預估，到第四季才會開始放量，所以真正明顯的貢獻時間會落會在明年，由於 Vera Rubin 的電源 MLCC 無論在使用量跟價格上都有特別的提升，因此看好明年營運會有更明顯的成長。