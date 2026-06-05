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禾伸堂5月營收年增21% 創近5年同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收，受到中國五一假期影響，營收 12.91 億元，雖然月減 9.55%、但年增 21.34%，創 5 年同期新高，累計前 5 月營收 63.37 億元，年增 12.27%。

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禾伸堂董事長唐錦榮。(鉅亨網資料照)

禾伸堂今年持續受惠輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)Blackwell 拉貨動能暢旺，帶動公司 AI 電源 MLCC 需求強勁，產品組合轉佳下，也推升毛利率表現，預期今年獲利成長將高於營收表現。


至於 Vera Rubin 方面，禾伸堂預估，到第四季才會開始放量，所以真正明顯的貢獻時間會落會在明年，由於 Vera Rubin 的電源 MLCC 無論在使用量跟價格上都有特別的提升，因此看好明年營運會有更明顯的成長。

產品營收比重來看，禾伸堂近幾年 MLCC 比重約 4 成上下，其餘則為電子零組件代理銷售，但今年 MLCC 營收比重可望提升至 5 成以上，其中，AI 應用去年佔 MLCC 約 18%，預計今年 AI 比重可望有 2 倍的提升。


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禾伸堂MLCC被動元件AI

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