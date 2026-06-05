晶技5月營收12.17億元改寫歷史同期次高 年增10.5%
鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收 12.17 億元，爲歷年同期次高表現，月減 5.55%，年增 10.5%，2026 年 1-5 月營收 58.45 億元，年增 5.53%。法人預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。
頻率元件廠包括台嘉碩 (3221-TW) 及希華 (2484-TW) 都表示， 2026 年第二季營收將較首季表現爲優。而晶技 5 月營收的下滑，主要是客戶端爲因應五一的長假，部分已在 4 月提前拉貨，但 5 月營收仍維持在 12 億元以上的高檔營收水準。
晶技 2026 年 4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，晶技 4 月單月自結稅後盈餘爲 1.92 億元， 單月每股純益 0.57 元。1-4 月稅後純益 6.42 億元，每股純益 1.89 元。
晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。
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