晶技5月營收12.17億元改寫歷史同期次高 年增10.5%

頻率元件廠包括台嘉碩 (3221-TW) 及希華 (2484-TW) 都表示， 2026 年第二季營收將較首季表現爲優。而晶技 5 月營收的下滑，主要是客戶端爲因應五一的長假，部分已在 4 月提前拉貨，但 5 月營收仍維持在 12 億元以上的高檔營收水準。