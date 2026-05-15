鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-15 10:24

電腦周邊廠達方 (8163-TW) 日前指出，隨著 AI 伺服器對高壓特規 MLCC 需求爆發，加上全球被動元件產業漲價議題發酵，公司預期下半年成長動能將明顯優於上半年，隨著被動元件成市場主流，今日股價強勢噴發，盤中一度大漲超過 6%。

〈焦點股〉達方AI PC換機潮與特規MLCC雙箭頭發酵 早盤漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

由於一台 AI 伺服器消耗的高階被動元件是傳統伺服器的 2 至 3 倍，帶動大量高容與高壓 MLCC 需求。目前全球龍頭廠商村田製作所 BB 值創 15 季新高，市場已傳出漲價聲音，日韓大廠產能滿載所產生的外溢效應，將讓長期投入特殊規格領域的達方直接受惠。

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元件產品方面，目前被動元件市場價格趨於穩定，不再面臨過往的殺價競爭。達方除了深耕 AI 伺服器高壓電容，也將業務延伸至車用與充電樁等高階應用，憑藉在特規領域的長期投入，公司對該部門的獲利展望抱持樂觀態度。