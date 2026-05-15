〈焦點股〉達方AI PC換機潮與特規MLCC雙箭頭發酵 早盤漲逾半根停板
鉅亨網記者吳承諦 台北
電腦周邊廠達方 (8163-TW) 日前指出，隨著 AI 伺服器對高壓特規 MLCC 需求爆發，加上全球被動元件產業漲價議題發酵，公司預期下半年成長動能將明顯優於上半年，隨著被動元件成市場主流，今日股價強勢噴發，盤中一度大漲超過 6%。
由於一台 AI 伺服器消耗的高階被動元件是傳統伺服器的 2 至 3 倍，帶動大量高容與高壓 MLCC 需求。目前全球龍頭廠商村田製作所 BB 值創 15 季新高，市場已傳出漲價聲音，日韓大廠產能滿載所產生的外溢效應，將讓長期投入特殊規格領域的達方直接受惠。
元件產品方面，目前被動元件市場價格趨於穩定，不再面臨過往的殺價競爭。達方除了深耕 AI 伺服器高壓電容，也將業務延伸至車用與充電樁等高階應用，憑藉在特規領域的長期投入，公司對該部門的獲利展望抱持樂觀態度。
IT 周邊產品同樣受惠於 Windows 11 與 Copilot 應用引發的 AI PC 換機潮。單價與毛利表現較佳的背光鍵盤逐漸從高階機種擴散至中階與入門機種，並成為市場標配，這項產品規格的提升將對整體營收貢獻與毛利空間產生正面幫助。
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