達方總座：自行車產業秩序正恢復 雙品牌揮軍歐洲電輔車市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-25 11:34

電腦周邊廠達方 (8163-TW) 於 3/25-3/28 參加 2026 台北自行車展，董事長蘇開建今 (25) 日受訪表示，自行車產業秩序正逐步恢復，今年達方在資訊產品與綠能事業兩大引擎帶動下，整體營收與獲利將重回成長軌道。

達方總座喊話今年營收雙位數成長 雙品牌揮軍歐洲電輔車市場。(鉅亨網記者吳承諦攝)

針對今年度財務表現，蘇開建指出第 1 季營運將優於去年同期，後續有望呈現逐季走高態勢。受惠於資訊產品與自行車兩大事業皆具備 1 成以上的成長動能，公司預期今年整體營收將較去年的 250 億元成長逾 10%，毛利率與獲利也將顯著回升。

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面對自行車市場調整，蘇開建觀察到，電動輔助自行車主流價格帶已從 2500 歐元下探至 2000 歐元。公司已針對此趨勢完成一條龍的生產與通路布局，透過精進製造工藝壓低成本，在迎合消費者降價期待的同時維持獲利空間。

達方結合旗下達宇的碳纖維一體成型製程技術，取代傳統鋁合金繁複的焊接工序。這項創新不僅具備輕量化與低碳優勢，更能大幅節省至少 3 成的製造成本，搭配集團自有的電機與電池及電控系統，進一步強化成本競爭力。

在通路與品牌策略上，達方全面啟動雙品牌並進模式。既有品牌 BESV 聚焦傳統自行車通路，去年 10 月併購的瑞士品牌 SoFlow 則主攻大型連鎖賣場等電子通路，鎖定年輕族群對 500 至 1000 歐元電動滑板車的龐大需求。

SoFlow 新產品預計 3 月起陸續出貨，同時計畫於 5 月在歐洲推出專屬電商平台。達方初期將以德國與瑞士及荷蘭等歐洲國家為主要戰場，後續再逐步拓展至日本與美國等海外市場。

除了主打年輕世代的微型移動載具，達方也看好高齡化社會商機。公司預計明年將推出主打安全性與舒適度的高齡者專用車款，產品定價將鎖定 3000 至 5000 歐元以上的高階價值市場，進一步擴大獲利利基。

資訊產品事業方面，雖然第 1 季面臨部分缺料挑戰，但下半年營運將加速發酵。達方近年成功擴大在日系與陸系等前三大筆電品牌客戶的市占份額，加上高階鍵盤與背光模組比例提升，帶動該事業群毛利率持續優化。

關於集團併購與未來發展藍圖，達方將朝向人工智慧物聯網與綠能雙主軸邁進。公司日前併購海昌電子以跨足高階醫療與儲能領域，今年併購重心將放在 AIOT 相關標的，至於自行車事業的併購則將待營運完全健康後於明年啟動。