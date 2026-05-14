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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)EPS預估下修至-0.49元，預估目標價為402.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.47元下修至-0.49元，其中最高估值-0.06元，最低估值-0.61元，預估目標價為402.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.06(0.22)0.161.060.81
最低值-0.61(-0.61)-2.04-0.70.68
平均值-0.44(-0.33)-0.480.120.75
中位數-0.49(-0.47)-0.490.10.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.78億10.76億11.22億11.52億
最低值9.94億10.37億10.68億11.14億
平均值10.61億10.50億10.95億11.33億
中位數10.72億10.46億10.93億11.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.582.111.902.45-0.93
營業收入4.16億8.21億8.87億10.27億10.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSGS

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Madison Square Garden Sports Corp - Class A349.3+0.32%

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