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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.31元，預估目標價為55.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.31元，其中最高估值10.94元，最低估值2.42元，預估目標價為55.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.94(10.94)10.9114.1717.74
最低值2.42(2.42)2.111.7417.74
平均值6.12(6.02)6.537.6417.74
中位數5.31(5.2)6.717.7117.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值223.81億227.54億255.78億269.00億
最低值173.01億184.95億179.88億269.00億
平均值210.46億210.13億215.34億269.00億
中位數219.63億214.01億214.35億269.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.015.71-13.545.79-2.23
營業收入130.56億189.98億182.96億193.72億184.87億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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