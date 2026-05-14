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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至10.63元，預估目標價為269.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.45元上修至10.63元，其中最高估值11.95元，最低估值9.1元，預估目標價為269.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.95(11.61)15.0718.5616.58
最低值9.1(9.1)9.7511.3914.43
平均值10.58(10.5)11.8513.8115.46
中位數10.63(10.45)11.8113.5215.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值226.80億262.70億298.55億
最低值167.17億175.74億184.44億
平均值197.99億226.35億247.28億
中位數195.13億228.97億249.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.073.883.665.748.49
營業收入174.40億216.85億156.19億166.27億171.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTRGP

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