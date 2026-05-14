鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至10.63元，預估目標價為269.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.45元上修至10.63元，其中最高估值11.95元，最低估值9.1元，預估目標價為269.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.95(11.61)
|15.07
|18.56
|16.58
|最低值
|9.1(9.1)
|9.75
|11.39
|14.43
|平均值
|10.58(10.5)
|11.85
|13.81
|15.46
|中位數
|10.63(10.45)
|11.81
|13.52
|15.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|226.80億
|262.70億
|298.55億
|最低值
|167.17億
|175.74億
|184.44億
|平均值
|197.99億
|226.35億
|247.28億
|中位數
|195.13億
|228.97億
|249.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.07
|3.88
|3.66
|5.74
|8.49
|營業收入
|174.40億
|216.85億
|156.19億
|166.27億
|171.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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