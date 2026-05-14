鉅亨網新聞中心 2026-05-14 21:50

中國國家主席習近平周四 (14 日) 與美國總統川普在北京會談後，提出「中美建設性戰略穩定關係」，中共機關刊物《求是網》對此進行解讀，將美中新定位為「四個穩定」，作為未來 3 年甚至更長時間指引兩國關係的框架。

文章指出，在當前國際形勢動盪的背景下，中美兩國元首贊同將「中美建設性戰略穩定關係」作為雙邊關係的新定位。這旨在回答兩國能否跨越「修昔底德陷阱」、應對全球挑戰，並為世界注入穩定性等核心議題。

‌



重新定位中美戰略

文章將此戰略框架細分為四個維度：

合作為主的積極穩定： 強調中美應互為夥伴而非對手。文中引述民調數據（如美國芝加哥全球事務委員會與皮尤研究中心），說明過半美國民眾支持對華合作，且美國年輕一代對華正面看法正在提升，藉此論證合作是順應民心的選擇。

競爭有度的良性穩定： 主張中美經貿本質是互利共贏，競爭應在規則下進行，而非惡性對抗。唯有將競爭置於可控框架內，兩國才能攜手應對氣候變化、公共衛生、糧食安全與人工智能治理等全球性挑戰。

分歧可控的常態穩定： 承認中美國情不同，分歧不可避免，但重點在於尊重彼此核心利益。文章特別強調台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，認為處理好此問題是保持兩國關係穩定的關鍵。

和平可期的持久穩定： 著眼於長遠的民間交流與青年認同。文章提到中國推動的「5 年邀請 5 萬名美國青少年來華交流」倡議，認為持久和平的根基在於兩國人民的相互理解與友誼。

預期目標與展望