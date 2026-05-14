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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為44.41元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.04元，其中最高估值2.14元，最低估值1.91元，預估目標價為44.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.14(2.23)2.633.17
最低值1.91(1.91)2.222.52
平均值2.04(2.09)2.472.91
中位數2.04(2.09)2.492.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值23.98億28.15億33.41億
最低值23.48億26.47億30.04億
平均值23.78億27.15億31.05億
中位數23.78億27.14億31.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.541.110.441.112.06
營業收入11.49億13.44億15.90億19.56億23.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIRK

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