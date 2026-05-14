鉅亨速報 - Factset 最新調查：Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為44.41元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.04元，其中最高估值2.14元，最低估值1.91元，預估目標價為44.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.14(2.23)
|2.63
|3.17
|最低值
|1.91(1.91)
|2.22
|2.52
|平均值
|2.04(2.09)
|2.47
|2.91
|中位數
|2.04(2.09)
|2.49
|2.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.98億
|28.15億
|33.41億
|最低值
|23.48億
|26.47億
|30.04億
|平均值
|23.78億
|27.15億
|31.05億
|中位數
|23.78億
|27.14億
|31.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.54
|1.11
|0.44
|1.11
|2.06
|營業收入
|11.49億
|13.44億
|15.90億
|19.56億
|23.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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