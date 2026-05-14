鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.39元，其中最高估值2.07元，最低估值1.07元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.07(2.07)
|1.71
|1.85
|1.71
|最低值
|1.07(1.07)
|1.15
|1.62
|1.71
|平均值
|1.39(1.37)
|1.5
|1.73
|1.71
|中位數
|1.39(1.28)
|1.5
|1.72
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.11億
|33.15億
|34.62億
|34.32億
|最低值
|31.28億
|32.34億
|33.52億
|34.09億
|平均值
|31.66億
|32.70億
|33.83億
|34.20億
|中位數
|31.66億
|32.69億
|33.78億
|34.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|2.94
|營業收入
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
|30.64億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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