鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.39元，其中最高估值2.07元，最低估值1.07元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.07(2.07)1.711.851.71
最低值1.07(1.07)1.151.621.71
平均值1.39(1.37)1.51.731.71
中位數1.39(1.28)1.51.721.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.11億33.15億34.62億34.32億
最低值31.28億32.34億33.52億34.09億
平均值31.66億32.70億33.83億34.20億
中位數31.66億32.69億33.78億34.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.542.052.202.722.94
營業收入24.33億27.09億28.36億29.47億30.64億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQR

相關行情

台股首頁我要存股
公平住屋65.83-0.09%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty