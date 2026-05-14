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營收速報 - 中信金(2891)4月營收196.92億元年增率高達1120.57％

鉅亨網新聞中心

中信金(2891-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣196.92億元，年增率1120.57%，月增率50.38%。

今年1-4月累計營收為795.51億元，累計年增率81.7%。

最新價為54.8元，近5日股價上漲0.37%，相關金融保險下跌-0.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-36805 張
  • 外資買賣超：+72 張
  • 投信買賣超：-34737 張
  • 自營商買賣超：-2140 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 196.92億 1121% 50%
26/3 130.95億 32% -37%
26/2 209.08億 14% -19%
26/1 258.57億 48% 13%
25/12 228.46億 44% -4%
25/11 238.82億 46% -1%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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