營收速報 - 中信金(2891)4月營收196.92億元年增率高達1120.57％
鉅亨網新聞中心
中信金(2891-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣196.92億元，年增率1120.57%，月增率50.38%。
今年1-4月累計營收為795.51億元，累計年增率81.7%。
最新價為54.8元，近5日股價上漲0.37%，相關金融保險下跌-0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-36805 張
- 外資買賣超：+72 張
- 投信買賣超：-34737 張
- 自營商買賣超：-2140 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|196.92億
|1121%
|50%
|26/3
|130.95億
|32%
|-37%
|26/2
|209.08億
|14%
|-19%
|26/1
|258.57億
|48%
|13%
|25/12
|228.46億
|44%
|-4%
|25/11
|238.82億
|46%
|-1%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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