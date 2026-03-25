鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orla Mining Ltd(ORLA-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為23.25元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Orla Mining Ltd(ORLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.56元，其中最高估值2.42元，最低估值1.3元，預估目標價為23.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.42(2.42)
|2.7
|3.48
|3.06
|最低值
|1.3(1.3)
|1.21
|1.66
|1.69
|平均值
|1.7(1.73)
|1.71
|2.66
|2.23
|中位數
|1.56(1.6)
|1.56
|2.75
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.25億
|21.41億
|25.32億
|16.74億
|最低值
|13.68億
|12.80億
|18.01億
|13.22億
|平均值
|16.82億
|16.41億
|21.69億
|14.98億
|中位數
|15.90億
|15.11億
|21.84億
|14.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.11
|0.17
|-0.09
|0.28
|0.33
|營業收入
|409萬
|1.93億
|2.34億
|3.44億
|10.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Orla Mining Ltd(ORLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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