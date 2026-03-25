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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orla Mining Ltd(ORLA-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為23.25元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Orla Mining Ltd(ORLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.56元，其中最高估值2.42元，最低估值1.3元，預估目標價為23.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.42(2.42)2.73.483.06
最低值1.3(1.3)1.211.661.69
平均值1.7(1.73)1.712.662.23
中位數1.56(1.6)1.562.752.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.25億21.41億25.32億16.74億
最低值13.68億12.80億18.01億13.22億
平均值16.82億16.41億21.69億14.98億
中位數15.90億15.11億21.84億14.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.110.17-0.090.280.33
營業收入409萬1.93億2.34億3.44億10.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Orla Mining Ltd(ORLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSORLA

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