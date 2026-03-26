search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Karman Holdings Inc.(KRMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.63元，其中最高估值0.76元，最低估值0.59元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.76(0.76)1.081.35
最低值0.59(0.49)0.911.32
平均值0.66(0.64)0.971.34
中位數0.63(0.62)0.961.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.40億9.57億12.17億13.52億
最低值7.08億8.42億11.39億13.52億
平均值7.23億9.18億11.70億13.52億
中位數7.23億9.16億11.61億13.52億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.110.030.100.13
營業收入2.26億2.81億3.45億4.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Karman Holdings Inc.(KRMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKRMN

相關行情

台股首頁我要存股
Karman Holdings Inc.92.695-6.93%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty