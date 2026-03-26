鉅亨速報 - Factset 最新調查：Karman Holdings Inc.(KRMN-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Karman Holdings Inc.(KRMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.63元，其中最高估值0.76元，最低估值0.59元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.76(0.76)
|1.08
|1.35
|最低值
|0.59(0.49)
|0.91
|1.32
|平均值
|0.66(0.64)
|0.97
|1.34
|中位數
|0.63(0.62)
|0.96
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.40億
|9.57億
|12.17億
|13.52億
|最低值
|7.08億
|8.42億
|11.39億
|13.52億
|平均值
|7.23億
|9.18億
|11.70億
|13.52億
|中位數
|7.23億
|9.16億
|11.61億
|13.52億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.11
|0.03
|0.10
|0.13
|營業收入
|2.26億
|2.81億
|3.45億
|4.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Karman Holdings Inc.(KRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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