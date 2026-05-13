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盤中速報 - 費城半導體大漲2.27%，報11982.97點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日09:30，費城半導體上漲265.71點（或2.27%），暫報11982.97點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.71%
  • 近 1 月：+31.81%
  • 近 3 月：+44.93%
  • 近 6 月：+65.45%
  • 今年以來：+65.42%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲7.37%；美光科技(MU-US)上漲6.1%；安森美半導體(ON-US)上漲4.7%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲3.64%；安可(AMKR-US)上漲3.41%。

部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌1.03%。


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費城半導體11999.372.41%
連貫399.97+6.94%
美光科技804.25+4.91%
安森美半導體115.3601+10.8%
萊迪思半導體125.29-0.11%
安可74.79+1.82%
博通413.805-1.31%

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