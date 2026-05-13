盤中速報 - 費城半導體大漲2.27%，報11982.97點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日09:30，費城半導體上漲265.71點（或2.27%），暫報11982.97點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.71%
- 近 1 月：+31.81%
- 近 3 月：+44.93%
- 近 6 月：+65.45%
- 今年以來：+65.42%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲7.37%；美光科技(MU-US)上漲6.1%；安森美半導體(ON-US)上漲4.7%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲3.64%；安可(AMKR-US)上漲3.41%。
部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌1.03%。
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