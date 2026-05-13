盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報226.41美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間14日03:17股價上漲10.81美元，報226.41美元，漲幅5.01%，成交量6,092,500（股），盤中最高價226.44美元、最低價210.77美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.19%
- 近 1 月：+38.44%
- 近 3 月：+32.42%
- 近 6 月：+2.65%
- 今年以來：+17.05%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大漲5%，報153.49美元
- 盤中速報 - 艾司摩爾(ASML-US)大漲5%，報1597.05美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報12068.19點
- 盤中速報 - Paychex公司(PAYX-US)大跌5.03%，報87.87美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇