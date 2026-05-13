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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報226.41美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間14日03:17股價上漲10.81美元，報226.41美元，漲幅5.01%，成交量6,092,500（股），盤中最高價226.44美元、最低價210.77美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.19%
  • 近 1 月：+38.44%
  • 近 3 月：+32.42%
  • 近 6 月：+2.65%
  • 今年以來：+17.05%

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Palo Alto Networks Inc228.26+5.87%

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