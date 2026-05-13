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盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報12068.19點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日01:30，費城半導體上漲350.94點（或3%），暫報12068.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.71%
  • 近 1 月：+31.81%
  • 近 3 月：+44.93%
  • 近 6 月：+65.45%
  • 今年以來：+65.42%

焦點個股


費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領漲。安森美半導體(ON-US)上漲10.34%；連貫(COHR-US)上漲9.78%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.86%；安謀控股公司(ARM-US)上漲5.46%；和康電訊(MTSI-US)上漲4.84%。

部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌0.4%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.14%；英特格(ENTG-US)下跌0.01%。


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費城半導體12082.113.11%
安森美半導體115.21+10.7%
連貫412.5+10.3%
邁威爾科技178.44+8.47%
安謀控股公司220.78+6.19%
和康電訊382.22+5.36%
博通417.2551-0.49%
萊迪思半導體127.095+1.33%
英特格145.78+0.32%

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