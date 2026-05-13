盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報12068.19點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日01:30，費城半導體上漲350.94點（或3%），暫報12068.19點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.71%
- 近 1 月：+31.81%
- 近 3 月：+44.93%
- 近 6 月：+65.45%
- 今年以來：+65.42%
焦點個股
費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領漲。安森美半導體(ON-US)上漲10.34%；連貫(COHR-US)上漲9.78%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.86%；安謀控股公司(ARM-US)上漲5.46%；和康電訊(MTSI-US)上漲4.84%。
部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌0.4%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.14%；英特格(ENTG-US)下跌0.01%。
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