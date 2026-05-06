鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 19:21

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收為 8.78 億元，月減 10.17%，年減 41.52%，在石化原料大幅上漲同時，材料 - KY 也積極在檢討包括原物料醋酸等成本，並將進一步與客戶進行價格的協商。。

材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 在 2026 年 1-4 月營收 35.89 億元，年減 36.53%

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材料 - KY 指出，目前產業仍處於庫存去化階段，部分客戶採取較為審慎的拉貨策略，對短期出貨動能造成影響。隨著市場庫存逐步消化，預期後續需求回補動能將逐漸釋出。同時，公司持續與客戶優化交期管理機制，強化供應鏈協同效率，以掌握未來訂單回溫契機。

面對全球貿易爭端與產業供需調整，材料 - KY 持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，濟南大自然新材料持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。