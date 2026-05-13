〈撼訊法說〉庫存管理抗成本波動 毛利率逆揚 Q1 EPS1.54元優預期

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-13 17:49

板卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (13) 日召開法人說明會說明第一季營運情形，撼訊總經理陳劍威指出，雖然受到 PC 市況不佳影響，營收有所下滑，不過靠著優異的庫存管理，帶動毛利率提升到將近 14% 的水準，第一季稅後純益達到 7400 萬元，每股純益則來到 1.54 元。

〈撼訊法說〉庫存管理抗成本波動毛利率走揚 Q1獲利7400萬元優於預期。(圖：shutterstock)

撼訊第一季營收 15.65 億元，季減 16.6 %，年減 6.6 %；毛利率 13.8 %，季增 4.1 個百分點，年增 6.5 個百分點；營業利益 1.09 億元，季增 95.5 %，年增 358.9 %；營益率 7.0 %，季增 4.0 個百分點，年增 5.5 個百分點。稅後純益 0.74 億元，季增 41.1 %，年增 1072.7 %，每股純益 1.54 元。

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針對毛利率走勢與營收背離的情況，撼訊指出，說明這主要歸功於風險規劃與策略性採購。公司在去年底預見記憶體價格將大幅度翻漲，因此在風險可控的範圍內積極增加備料，透過低價庫存的佈局，在產品銷售時能獲得更佳的利潤空間。目前資產負債表中的存貨水位已提升至 14 億元，無論是季增或年增幅度均十分顯著。

陳劍威進一步分析原物料市場動態，強調目前產能受 AI 市場拉動產生嚴重的擠壓效應，尤其是 DRAM 價格波動劇烈，部分產品從去年每顆 5 美元一路飆升至 30 美元，漲幅高達 5 倍之多。在成本壓力沉重的環境下，撼訊 (6150-TW) 選擇策略性囤貨而非盲目殺價競爭，成功守住毛利表現。

在核心產品線方面，繪圖獨立運算事業處營收仍有九成以上來自 AMD Radeon 顯示卡系列，尤其以去年推出的 RX 9060 與 RX 9070 為主流，已在電競市場奠定穩定的市佔地位。